مسحة طبية جديدة لبدر بانون.. السبت

يخضع بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية جديدة بعد غد السبت مع استمرار عزله بمنزله بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة قد قال إن المدافع المغربي بدر بانون سوف يخضع لبرنامج علاج مكثف بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به بمسحة كورونا.

وأوضح أن اللاعب خضع للعزل الاحترازي في منزله، مع استمرار متابعته من جانب الجهاز الطبي، على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وغاب بانون عن قائمة الفريق التي واجهت وادي دجلة أمس الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز التي فاز بها الفريق بهدفين لهدف.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته صباح اليوم دون راحة إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتصدر الفريق الأحمر قمة الدوري الممتاز بعد الفوز على وادي دجلة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي WE السلام، والمؤجلة من الجولة الـ22 للمسابقة.

جاءت المباراة مختلفة في شوطها الثاني عن شوطها الأول، الذي خرج فيه الفريقان بدون أهداف، وغابت عنه اللمسات الجمالية ومتعة كرة القدم، بعكس الشوط الثاني الذي شهد قمة الإثارة والحماس مع الثواني الأولى، عندما افتتح الأهلي التسجيل لتتغير خريطة المباراة وتظهر بصورة مختلفة تمامًا.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 46 من تسديدة حملت توقيع محمود عبد المنعم كهربا، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يقلص أحمد شريف الفارق بهدف للمنافس في الدقيقة 67.



بهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط غالية ليصل إلى النقطة 61 ويتصدر قمة الدوري بفضل المواجهات المباشرة وفارق الأهداف مع المنافس.