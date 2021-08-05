مجلس الوزراء يعفي 3 مهرجانات فنية من ضريبة الملاهي

وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 يوليو الماضي، بواقع 26 موضوعا.



ووافق مجلس الوزراء على أن تُعفى من ضريبة الملاهي مجموعة من المهرجانات التي ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمهرجان الصيفي في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.



كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية.



ووافق مجلس الوزراء على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذى يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع في النطاق الجغرافي لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.



ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإعلاء قيمة الخدمات المُقدمة في المنظومة الصحية، وإقامة تعاون مُشترك ومُباشر في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الطبيب المصري، وكافة العاملين في المجال الطبي.