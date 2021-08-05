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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالملابس الداخلية

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

أحمد راتب
أحمد راتب

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا للفنان الراحل أحمد راتب قبل رحيله والتى يظهر فيها وهو يرتدى ملابس داخلية وهو الأمر الذى آثار حفيظة ابنته لمياء خاصة إنها لم تكن أول مرة تنتشر هذه الصور. 

 

وجاءت جميع التعليقات التى تم تداولها بصحبة الصور كنوع من السخرية على الفنان الراحل احمد راتب وهو الأمر الذى دفع لمياء لفتح النار على السوشيال ميديا وما يتم تداوله بهدف إثارة الجدل وكسب التريند. 

أحمد راتب 

رد لمياء احمد راتب 

وعلقت لمياء راتب على صور والدها في منشور لها: "لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.. يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزين تلموا لايكات تافهة زي صفحاتكو، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه.. للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره، الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه، لأنه كان على سجيته طول عمره”.

أحمد راتب 

وأثارت هذه الصور حالة من الجدل الواسع وقت تداولها حيث اتهم البعض الفنان أحمد راتب بإنه يعانى من قلة العمل إلا أن اتضح أن هذه الصور هى من كواليس فيلم بعنوان “مراتى فى الكلبش” والذى شارك فى بطولته مع الفنانة نهال عنبر. 

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مسيرة أحمد راتب 

وولد الفنان الراحل أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وظهرت موهبته التمثيلية في المدرسة، وعقب التحاقه بكلية الهندسة تركها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس.

أحمد راتب 

وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما وشارك في عدة أعمال سينمائية لكنه كان القاسم المشترك في عدة أفلام مع الفنان عادل إمام ومن أشهر أعماله المال والبنون وسك على بناتك ومحترم إلا ربع والسفارة في العمارة.

وقدم عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان، كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي ومسرحية الزعيم. 

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