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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل استخدام البوتكس لإزالة التجاعيد حلال؟ شاهد رد الإفتاء

هل استخدام البوتكس
هل استخدام البوتكس حلال

هل استخدام البوتكس حلال؟ قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عمل البوتكس إذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك، ويكون بعد استشارة الطبيب و التأكد من عدم وجود أي ضرر على الإنسان من جراء هذا الحقن.


وأضاف "شلبي" في إجابته عن سؤال: "ما حكم حقن البوتكس لشد الجبهة ورفع الحاجبين؟"، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز للمرء أن يقرر إجراء هذا الحقن من جراء نفسه؛ بل لا بد من الأخذ برأي الطبيب في هذا الشأن. 



وأوضح أمين الفتوى أن الأخذ بالأسباب من سنة رسول الله، مستشهدًا بما روى عن أسامة بن شريك - رضي الله عنه- " قال: قَالَتْ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَتَدَاوَى؟ قَالَ : نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، إِلا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: الْهَرَمُ "، رواه الترمذي.


موقف الشرع من استخدام البوتكس


من جانبه، نبه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن استخدام «البوتوكس» في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائزٌ شرعًا.


وأكد المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشرع في حقن البوتكس؟» أنه لا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة، ما دامت هذه التغييرات ضرورية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك.


واشترط ألا يتضمن ذلك تدليسًا؛ لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله، مؤكدًا أنه يجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.

 

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حكم التجميل باستخدام حقن البوتكس

 

أكدت دار الإفتاء، أن استخدام البوتكس في التداوي والعلاج - إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون - جائزٌ شرعًا، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا.

 

وتابعت: “لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله، ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج”.

 

حكم استخدام البوتكس لتجاعيد الوجه 

تلقى الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى، سؤالا من سيدة تقول: “ما حكم الشرع في معالجة تجاعيد الوجه”.


وأجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن تجاعيد الوجه منها ما يسبب خلًلا نفسيًا والبعض ينظر الناس له نظرة يستاء منها وهذه الحالة جائز العلاج منها خاصة إذا ترتب عليها خلل نفسي.

 

وأضاف أن هناك من يفعلها لمزيد من الجمال وهذا يجوز للزوج فقط ولا يجوز لغير ذلك .

 

وأجاب  الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال “ما حكم الشرع فى إجراء عمليات التجميل؟”، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأوضح شلبي أن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزاله تشوهات وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج فى ذلك، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون أى داعٍ، فهذا لا يصح.
 

حكم عملية التجميل لإزالة النمش

 

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تقول صاحبته: “عندى نمش ووحمات في وجهي وأريد أن أزيلها فهل هذا حرام؟”. 

 

وأجابت لجنة الفتوى عن السائلة قائلة: «إن كـان هـذا النمش والوحمات في الوجه عيب واضح ومشوه للخلقـة؛ فلا حرج عليكِ فـي إجـراء عملية التجميل، ولا يدخل مثل هذا في تغيير خلق الله».

 

 حكم استخدام البوتكس من أجل التجمل والزينة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن استخدام البوتكس في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائزٌ شرعًا.



وأضاف "علام"، أنه لا حرج في استعماله البوتكس من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا؛ لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله.



وأشار إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.

 

هل حقن الفيلر والبوتكس التجميلية حرام
 

رد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول: هل حقن البوتكس التجميلية حرام".



وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون جائزٌ شرعًا، ولا حرج فى استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم فى السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة فى ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا؛ لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله".



وتابع: “مرد هذا الأمر إلى الطبيب المختص والذهاب لأمر غير الحاجة له خطأ، لكن في حال نصح الطبيب بذلك فلا شيء في هذا الأمر”.

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