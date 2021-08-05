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طريقة التخسيس

إزاى نخس بدون أعراض جانبية.. تعرف على الحل

استشارى النباتات
استشارى النباتات الطبية

كشف الدكتور خالد غزالي، استشارى النباتات الطبية، عن طريقة التخسيس بدون أعراض جانبية، قائلا: إن سبب السمنة الرئيسي هو تناول النشويات والسكريات، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الأنسولين يؤدى إلى إدخال الجلوكوز بالدم أو تحويلها إلى دهون، إضافة إلى حجب هرمون الشبع بالمخ.

 

وأضاف "غزالي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن أفضل طريقة لفقدان الوزن بدون أعراض جانبية هى الألياف الطبيعية أو النباتات الطبيعية، حيث أنها تقلل الشهية وتقوم بعمل عملية امتلاء للبطن وتقلل امتصاص السكريات أو النشويات أو الدهون.

وفي سياق أخر، قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن ألياف السيليوم تعالج الإمساك الذي يعتبر مرضا مزمنا بالنسبة لـ مرضى السمنة، مضيفًا أن العشب يعمل على تفتيت الدهون المتواجدة في الجسم، والاستفادة منها كطاقة.

 

وأضاف  أن مريض السمنة غير ممنوع من تناول النشويات والسكريات مع اتباع منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، لأن المنظومة تمنع الجسم من الاستفادة من النشويات والسكريات.

 

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن المنظومة تؤدي إلى تقليل حجم ما يتناوله مريض المسنة من الطعام من خلال أعشاب السليم التي تؤدي إلى حالة امتلاء داخل المعدة، مما يؤدي إلى صغر حجم المعدة  بالتدريج، وبالتالي لا يستطيع المريض تناول قدر كبير من الطعام، بعد الانتهاء من المنظومة. 

الالياف الطبيعية فقدان الوزن ارتفاع نسبة الأنسولين طريقة التخسيس بدون أعراض جانبية اعراض جانبية

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