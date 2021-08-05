نشرة أخبار الفن العالمي|ريهانا تنضم لنادي المليارديرات.. وتكريم إيثان هوك بجائزة الإنجاز مدى الحياة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عدد من الأخبار العالمية أبرزها التحاق ريهانا بنادي المليارديرات، وتكريم إيثان هوك بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

انضمت الممثلة والمغنية العالمية ريهانا إلى نادي المليارديرات وفق ما أعلنته مجلة فوربس، بعدما أصبحت ثروتها تقدر بـ 1.7 مليار دولار، بعدما أصبحت تقدر شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل بحوالي 1.4 مليار دولار.

قررت شركة نتفليكس، منع أي شخص من دخول مقرها الرئيسي ومكاتبها دون الحصول على لقاح فيروس كورونا، سواء من الموظفين أو الزوار بحسب موقع فاريتي.

قررت إدارة مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي الذي يقام في التشيك، منح الممثل إيثان هوك جائزة الإنجاز مدى الحياة في نسخته المقبلة الـ 55 المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 28 أغسطس الجاري.