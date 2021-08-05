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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة أخبار الفن العالمي|ريهانا تنضم لنادي المليارديرات.. وتكريم إيثان هوك بجائزة الإنجاز مدى الحياة

ريهانا وإيثان هوك
ريهانا وإيثان هوك

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عدد من الأخبار العالمية أبرزها التحاق ريهانا بنادي المليارديرات، وتكريم إيثان هوك بجائزة الإنجاز مدى الحياة. 

رسميا.. ريهانا تنضم لنادي المليارديرات وتصبح الأغنى في مجال الغناء والموسيقى

انضمت الممثلة والمغنية العالمية ريهانا إلى نادي المليارديرات وفق ما أعلنته مجلة فوربس، بعدما أصبحت ثروتها تقدر بـ 1.7 مليار دولار، بعدما أصبحت تقدر شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل بحوالي 1.4 مليار دولار. 

ممنوع دخول مقر "نتفليكس" بدون الحصول على لقاح كورونا.. تعرف على القصة

قررت شركة نتفليكس، منع أي شخص من دخول مقرها الرئيسي ومكاتبها دون الحصول على لقاح فيروس كورونا، سواء من الموظفين أو الزوار بحسب موقع فاريتي. 

إيثان هوك ينال جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي

قررت إدارة مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي الذي يقام في التشيك، منح الممثل إيثان هوك جائزة الإنجاز مدى الحياة في نسخته المقبلة الـ 55 المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 28 أغسطس الجاري. 

 

ريهانا إيثان هوك نشرة الفن العالمي نتفليكس مهرجان كارلوفي فاري السينمائي

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