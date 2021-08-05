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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القناة للتوكيلات الملاحية تحقق 199 مليون جنيه أرباحا خلال عام

صدى البلد

كشفت القوائم المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباحها بنسبة 39.4 % خلال العام المالي 2020-2021.

القناة للتوكيلات الملاحية

وقالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنها حققت أرباحاً بلغت 199.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 328.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

تابعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام : تراجع إيراداتها خلال الفترة إلى 53.95 مليون جنيه مقابل 56.13 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 153.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 245.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال التسعة أشهر إلى 37.09 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 49.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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