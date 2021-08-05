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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم هزيمته أمام الأهلي عام 1978.. علي الكعبي: بشجع الزمالك لهذا السبب

المعلق الإماراتي
المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي

كشف المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عن نادى كرة القدم الذي يشجعه داخل مصر.

وأوضح الكعبي، خلال حواره مع برنامج “مصر تستطيع”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، قائلا:" أول مرة اتفرجت على الكرة المصرية كانت عام 1978، فى نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك اللى انتهى 2/4 لصالح الأهلى".

وأوضح علي سعيد الكعبي، قائلا:" بشجع نادى الزمالك بالرغم من هزيمته حينها، إلى أنه كان يقدم كرة قدم غاية فى الروعة".

ولفت على سعيد الكعبي، إلى أنه كان لاعب كرة قدم، معقبا:" ركزت فى الجامعة والدراسة وتخرجت في كلية الإعلام".

وأشار على سعيد الكعبي، إلى أن أصدقاءه نصحوه بالتعليق على مباريات كرة القدم، معقبا: "يفضل أن يكون الحكم، المدرب، المعلق، لاعبي كرة قدم سابقين".

 

 

 

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