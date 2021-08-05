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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد

روبيرتو جارسيا
روبيرتو جارسيا

قال المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، من طوكيو، إن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة قوية اليوم أمام فرنسا، موضحًا أن لاعبي مصر قدموا كل ما لديهم.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه يهنئ المنتخب الوطني على الأداء المشرف رغم الخسارة اليوم.


ولفت أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر ما أسعدنا اليوم، والجميع سيلعب يوم السبت المقبل أمام إسبانيا من أجل تحقيق ميدالية.


وأشار إلى أن لاعبي مصر قادرون على تحقيق، ونمتلك حراس مرمي على أعلى مستوي لكن التوفيق لم يكن حليفنا.


وكشف أن اللاعب على زين، لاعب المنتخب تعرض لـ شرخ فى اليد اليمنى، وهذا الأمر ليس سهلا، وكشف أن اللاعب يريد المشاركة في مباراة إسبانيا المقبلة للعب على المركز الثالث ولكن القرار سيكون للجهاز الطبي.

 

أول تعليق من مدرب منتخب مصر لكرة اليد بعد الخسارة أمام فرنسا

 

علق الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد على الهزيمة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 27-23 في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتب باروندو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: لقد بذلنا قصارى جهدنا وهذا ما جعلها مباراة رائعة ... يأتي الآن الصراع على الميدالية البرونزية.

منتخب مصر ضد إسبانيا 


وخسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره فرنسا بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 “ طوكيو 2020 ”  والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13 - 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، منافسه إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

موعد مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا


وتقام مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا يوم السبت المقبل في الساعة العاشرة صباحا.


 

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