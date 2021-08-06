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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة لسيدة تعرضت للسرقة والسحل تثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة، قام احدهم بنشرها بعد تصويرها من شريط كاميرا مراقبة  تبين من خلالها سحل سيدة عن طريق شباب على دراجة نارية. 


انتشرت الصورة المتداولة بشكل كبير في الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة العملاق الأزرق "فيس بوك، و سط مناشدات من الرواد لجهات الأمن إلقاء القبض على المجرمين. 

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ظهرت السيدة في الصورة و هي تحاول أن تقاوم قوة الشباب، إلا أنه يبدو أنها فشلت و قام الشباب بسحب حقيبة يدها و لكنهم سحلوها في الشارع خلفهم ليحصلوا على حقيبتها.

 
لم يلتفت الشباب أن هناك كاميرا مراقبة أعلى احد المحلات في الشرقية تمكنت من التقاط الواقعة كاملة، و قام احد الرواد بنشر لقطة من الكاميرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة، وعبروا عن استيائهم الشديد من الفعل المشين الذي قام به الشباب، فقد قاموا بجريمتين و هي السرقة و سحل سيدة، و طالبوا جهات الأمن في الشرقية بالبحث عنهم وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت.

سيدة سحل دراجة نارية شباب حقيبة

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