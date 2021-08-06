صورة لسيدة تعرضت للسرقة والسحل تثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة، قام احدهم بنشرها بعد تصويرها من شريط كاميرا مراقبة تبين من خلالها سحل سيدة عن طريق شباب على دراجة نارية.



انتشرت الصورة المتداولة بشكل كبير في الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة العملاق الأزرق "فيس بوك، و سط مناشدات من الرواد لجهات الأمن إلقاء القبض على المجرمين.



ظهرت السيدة في الصورة و هي تحاول أن تقاوم قوة الشباب، إلا أنه يبدو أنها فشلت و قام الشباب بسحب حقيبة يدها و لكنهم سحلوها في الشارع خلفهم ليحصلوا على حقيبتها.



لم يلتفت الشباب أن هناك كاميرا مراقبة أعلى احد المحلات في الشرقية تمكنت من التقاط الواقعة كاملة، و قام احد الرواد بنشر لقطة من الكاميرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة، وعبروا عن استيائهم الشديد من الفعل المشين الذي قام به الشباب، فقد قاموا بجريمتين و هي السرقة و سحل سيدة، و طالبوا جهات الأمن في الشرقية بالبحث عنهم وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت.