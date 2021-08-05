السفير الروسي بالقاهرة: ملف سد النهضة يجب حله على طاولة المفاوضات

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا تنطلق من أن ملف سد النهضة يجب حله على طاولة المفاوضات، وإيجاد حلول مقبولة من الطرفين.

وأضاف "بوريسينكو" في حواره لبرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، المُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن مصر تسعى لوجود اتفاق إلزامي، ولذلك فنحن ننطلق من أن هذا القرار الذي يمكن أن يكون مقبولا لكل الأطراف بما فيها مصر هو ما يجب أن يكون أساسًا للاتفاق بين الدولتين لأننا نتفهم جيدا أهمية الحيوية لمياه النيل وهذا النهر للمصريين.

وأشار إلى أن تطور هذه العلاقات بين مصر وروسيا كان لها أساس، في الخمسينيات بعد أن وصل جمال عبدالناصر لحكم مصر، موضحًا أن هناك علاقات تواصل بين البلدين وننطلق من أن مصر بالنسبة لنا شريك قريب وصديق.



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سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع 2022

أشاد سفير روسيا في القاهرة جيورجي باريسينكو بالعلاقات الثنائية مع مصر التي وصفها بأنها تشهد تطورا ديناميكيا على مستوى جميع المجالات، لافتا إلى أنه بحلول ربيع 2022 ستشهد روسيا ومصر أكثر من 100 حدث في كلا البلدين.

وقال السفير الروسي بالقاهرة، اليوم الخميس، إنه يهدف الدافع إلى تقوية العلاقات الثقافية والاتصالات العامة إلى إعطاء ما أعلنه الرئيسان فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي لإحياء عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر، الذي تم افتتاح برنامجه في دار الأوبرا في القاهرة في 18 يونيو بسيمفونية مجموعة الفلكلور الروسي الشهيرة Birch.

وأكد السفير باريسينكو أنه بحلول ربيع 2022، سيتم تنظيم أكثر من 100 حدث في كلا البلدين، مما سيسمح للروس والمصريين بالتعلم بشكل أفضل لفهم بعضنا البعض.