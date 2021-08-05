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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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5سنوات عمر افتراضي.. اختبارات حرارة وسقوط حر يخضع لها التابلت المصري| تفاصيل

التابلت المصري
التابلت المصري

كشفت رضوى حسين مهندسة  الرقابة على الجودة بمصنع الإلكترونيات،  تفاصيل الاختبارت التي يتعرض لها جهاز التابلت الجديدة للتأكد من سلامته  وجودته.

وأضافت رضوى حسين  في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق  في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معمل الجودة يضم مجموعة من الأجهزة لاختبار التابلت المصري الجديد واللاب توب ويتم إجراء تفتيش على المنتج قبل تصنيعه كي نتأكد من أنه قابل للتصنيع على خطوط الإنتاج ".

 

وتابعت  :"  بعد الإنتاج يتم إجراء اختبارات على التابلت  للتأكد من سلامة المنتج ويتم إجراء اختبارات اهتزازات  على جهاز التابلت واختبارات للتعرف على مدى قوة تحمل مفاصل اللاب توب ".

 

وتابعت رضوى حسين :"  العمر الافتراضي  للتابلت المصري الجديد  نحو 5 سنوات، ويخضع التابلت لاختيار اهتزازات واختبار حرارة ورطوبة والتابلت يتحمل حتى حرارة 70 درجة ورطوبة 100 % ".

 

واكملت رضوى حسين:"  يتعرض التابلت لـ اختبار السقوط الحر، وإذ وقع التابلت من ارتفاع 70 سنتيمتر لن يتعرض لأي ضرر".

التابلت جهاز التابلت التابلت المصري الإلكترونيات حمدي رزق

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