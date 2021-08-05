السفير الروسي بالقاهرة يكشف تفاصيل اتفاقية التعاون العسكري مع إثيوبيا

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن ما قيل عن الإعلانات والتصريحات فيما يتعلق بين الاتفاق بين روسيا وإثيوبيا، فهي تصريحات بمثابة الصدفة البحتة.

وأضاف "بوريسينكو" في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن روسيا تقوم بعمل نشاط دولي كبير في الساحة الدولية، حيث التحدث مع الشركاء الدوليين بشكل مستمر، قائلًا: "يمكن أن تكون هناك بعض الصدف".

وتابع، أن اتفاقية التعاون العسكري بين روسيا وإثيوبيا تحمل طابعا إطاريا أكثر، وهذه واحدة من الاتفاقات الروتينية التي وقعتها روسيا وستوقعها مع كثير من دول العالم.

وأشار إلي أن تطور هذه العلاقات بين مصر وروسيا كان لها أساس، في الخمسينيات بعد أن وصل جمال عبدالناصر لحكم مصر، موضحًا أن هناك علاقات تواصل بين البلدين وننطلق من أن مصر بالنسبة لنا شريك قريب وصديق.



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سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع 2022

أشاد سفير روسيا في القاهرة جيورجي باريسينكو بالعلاقات الثنائية مع مصر والتي وصفها بأنها تشهد تطورا ديناميكيا على مستوى جميع المجالات، لافتا إلى أنه بحلول ربيع 2022 ستشهد روسيا ومصر أكثر من 100 حدث في كلا البلدين.

وقال السفير الروسي بالقاهرة، اليوم الخميس، إن يهدف الدافع إلى تقوية العلاقات الثقافية والاتصالات العامة إلى إعطاء ما أعلنه الرئيسان فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي لإحياء عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر، والذي تم افتتاح برنامجه في دار الأوبرا في القاهرة في 18 يونيو بسيمفونية مجموعة الفلكلور الروسي الشهيرة Birch.

وأكد السفير باريسينكو أنه بحلول ربيع 2022، سيتم تنظيم أكثر من 100 حدث في كلا البلدين، مما سيسمح للروس والمصريين بالتعلم بشكل أفضل لفهم بعضنا البعض.