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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحبسنا في المطبخ .. أول معلقة رياضية مصرية تكشف كواليس لقائها مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

روت سوسن سعد، أول معلقة رياضية مصرية بملاعب الإمارات، تعليقها على مباراة كرة قدم لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى.

 وأوضحت سوسن سعد خلال لقائها فى برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc،قائلة:" كان حلمى أعلق على مباراة لمحمد صلاح تحقق في أول مباراة له مع نادى روما الإيطالى ضد النادى الأهلى المصرى التى أقيمت فى الامارات.

 وواصلت سوسن سعد قائلة:" كل ما أعلق على مباريات الأهلى و نادى العين الإماراتى لازم يفوزوا". 

 

وأوضحت سوسن سعد قائلة:" قابلت صلاح وقتها فى المؤتمر الصحفى، والجماهير هجمت على صلاح عشان تتصور معاه، ولقيت البودى جارد مسكنى من قفايا ومسك صلاح كمان وبعدها جرينا اتحبسنا فى أوضة المطبخ".

ولفتت، سوسن سعد أن قدوتها في التعليق الرياضي المعلق فارس عوض.


بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يهزم بولونيا "وديا"


فاز فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على بولونيا الإيطالي، في المبارة الودية التي جمعتهما، على ملعب كميل فورنييه  في فرنسا، استعدادا للموسم الجديد.

افتتح ديوجو جوتا التسجيل مبكرا لفريق ليفربول في شباك بولونيا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم ليفربول بهدف ثان، في الدقيقة 16.

ولعُبت المباراة 60 دقيقة فقط، ومن المقرر أن تقام مباراة آخرى بين ليفربول وبولونيا، مدتها 60 دقيقة أيضا، في السادسة مساء.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح.

 

وبدأ ليفربول مباراة بولونيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد-  ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر - كيتا - إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

يذكر  ليفربول خسر، أن أمام نظيره هيرتا برلين الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، على ملعب “تيفولي”.
 

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