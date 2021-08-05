أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يتراجع في التصنيف العالمي وموسيماني يكشف عن لاعب جديد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-الفوز على دجلة كان مميزا.. موسيماني: دوري هذا العام مهم جدا لنا

شدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم، في ظل الصراع الشرس مع الزمالك.

-استقبال حافل للأميرة السمراء في فرع الأهلي بمدينة نصر

وصلت كأس دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي تُوج بها الأهلي للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، اليوم الخميس، إلى فرع النادي بمدينة نصر، حتى يحتفل الأعضاء بها ويلتقطوا الصور التذكارية معها.

-الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

تراجع فريق الكرة بالنادي الأهلي في التصنيف العالمي للأندية في أحدث تصنيف صادر من موقع «footballdatabase» العالمي المتخصص في ترتيب أندية العالم.

-موسمياني يكشف نيته في التعاقد مع لاعب برايتون الإنجليزي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه من المحتمل أن يتم التعاقد مع بيرسي تاو، لاعب برايتون آند هوف الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

-تعافي نجم الأهلي من "نزلة البرد" ويشارك في مران الفريق

شارك أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام والمؤجلة من الجولة 23 في البطولة.