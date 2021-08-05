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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، مشاركة الأهلى بدلا من النجم الساحلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي المقرر إقامته خلال شهر أغسطس الجاري.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي، بعد انسحاب النجم الساحلى من المشاركة نظرا لظروف خاصة به.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي لكرة اليد فى 23 أغسطس الجارى بالمغرب والفائز منها يتأهل إلى كأس العالم للأندية.

الأحمر يعلق على خسارة مصر أمام فرنسا

وعلى جانب أخر ، علق أحمد الاحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد، على خسارة الفراعنة أمام فرنسا بنتيجة 27 - 23، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في أولمبياد طوكيو.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات تلفزيونية:" نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة أمام فرنسا،  قدمنا نتائج جيدة أمام كبار أوروبا في أولمبياد طوكيو".

وتابع أحمد الأحمر:" نشعر بالحزن لأننا كنا نرى أنفسنا في مكانة أبعد من ذلك، التوفيق لم يحالفنا في لقاء اليوم، خاصة مع تألق حارس فرنسا".

وينتظرمنتخب مصر الخاسر من المواجهة التي تجمع بين السويد والدنمارك للعب معه على الميدالية البرونزية والتى من المقرر إقامتها فى العاشرة صباح يوم السبت المقبل. 

وصعد منتخب  لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 31 - 26، فيما تأهل المنتخب الفرنسي عقب اكتساحه لنظيره البحريني بنتيجة 42 - 27. 

بعثة أبطال مصر 

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

 ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. 

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.
 

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