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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محسن: أعود قريبا إلى التمثيل وألبومي الجديد سيطرح خلال العام الجاري

محمد محسن
محمد محسن

قال الفنان محمد محسن إنه سعيد بمشاركته في حفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بعد غياب بسبب جائحة كورونا، واستعداده للمشاركة في مهرجان القلعة المقرر إقامته خلال أيام. 

عودة محمد محسن للتمثيل

ووصف محمد محسن في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، سعادته بعودته إلى المسرح مرة أخرى وإلى جمهور الأوبرا بالتحديد لأنه جمهور متميز وذواقة و"سميعة". 

وكشف محمد محسن لصدى البلد عن نيته العودة للتمثيل مرة أخرى قائلا:" سأعلن عن مفاجأة قريبا في المسرح"، إلى جانب طرح أغاني ألبومه الجديد على طريقة السينجل خلال ما تبقى من العام الجاري. 

وبدأ محمد محسن حفله بدار الأوبرا المصرية مساء الخميس، بأغنية غنوة للسلام التي لحنها وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم، ثم قدم عدد من الأغاني التراثية منها أهو ده اللي صار وأنا أتوب عن حبك، البحر بيضحك ليه، وأغانيه الخاصة منها بحبك من زمان جدا، العالية راسي، حضنك حياة، غنوة مبتكملش.

يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة , بدأ إحتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له , أصدر ألبومه الأول " اللف فى شوارعك " عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب فى إستفتاء أجرته جريدة الأهرام فى نفس العام , خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل " زى الورد " كما شارك فى بطولة مسرحية "ليلة من ألف ليلة " مع الفنان الكبير يحيي الفخراني.

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