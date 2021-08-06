عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فكرت في الموت.. "ليلى علوى" تكشف تفاصيل مؤلمة في حياتها.. فيديو

ليلى علوي
ليلى علوي

عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقاطع من فيلم المصير، لـ الفنانة ليلي علوى، من أخرج الراحل يوسف شاهين.

وبعد عرض اللقطات صمت النجمة ليلى علوى، لبعض الثواني وقالت إن هذا الفيلم بها ذكريات صعبة، وأكد أنها سافرات لـ أكثر من دولة لـ تصوير الفيلم، ولكن في اليوم الأول للتصوير توفى والدها.

وتحدثت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنعن الموقف الرائع للراحل يوسف شاهين، ووقفه التصوير، وقيامه باتصالات كثيرة، من أجل توفير تذكرة طائرة لها لكي تحضر جنازة والدها في القاهرة.

ولفتت إلى أنها سافر لـ القاهرة وفى صباح اليوم الثاني عادت لـ سوريا، معلقة " عملت عزاء لـ والدي فى سوريا قبل القاهرة" مؤكدة أنها عادت لـ سوريا وظلت لمدة 15 يومًا وبعد ذلك عادت مرة أخري للقاهرة وأقامت سرادق عزاء لوادها.

وتحدثت عن مشكلة ثاني واجهتها في حياتها وقالت “حياتي لحد عام 97  مكنتش ملكي، كانت ملك الشغل، ولكن عمى مات وأنا في مهرجان كان 97  بفرنسا ومن وقتها فكرت في الموت وجالي اكتئاب".

وتابعت: “ بعد وفاة والدى وأنا في سوريا ووفاة عمي الذى كان في مقام والدي، بدأت أوزن الأمور شوية بين الشغل وحياتي الشخصية، حتى مع وجود ابنى خالد حياتي بقت ملكه".

وقد كشفت ليلى علو تفاصيل كثيرة عن حياتها في الحلقة منها:

 

ليلى علوي تكشف لأول مرة سبب ترك نجلتها الفن.. فيديو

 

عرضت الإعلامية منى الشاذلي لقطات لـ الفنانة ليلى علوي، في أثناء عملها في  فيلم "من أجل الحياة" فى عام 1977، وهو من بطولة رشدي أباظة، ونجوم كبار.

 

قالت النجمة ليلى علوي، بعد عرض الفيديو إن شقيقتها لمياء علوي، كانت مشاركة في الفيلم، وبعد ذلك ترك العمل الفني وقالت لـ والدتها: "أنا عايزه حياتي تبقى ملكي مش ملك حد تاني".


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن شقيقتها لمياء علوي، تمتلك مميزات أكثر منها، ولكن فضلت العيش بدلا من الدخول في التمثيل والفن.

 

كادت أن تبكي.. ليلى علوى تتأثر على الهواء

 

تحدثت النجمة ليلى علوي، إن مشاركتها فيلم المصير، وذكرى وفاة والدها، وقالت إن المصير من الأفلام التي لن تنساها طوال حياتها.


وكشفت أن والدها توفى في أثناء التصوير، وعادت للقاهرة لحضور الجنازة وبعد ذلك تمت العودة لاستكمال الفيلم.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدها توفى فى بداية العمل فى هذا الفيلم، وأنها كانت متواجدة فى سوريا.


ولفت إلى أن أول يوم تصوير لها في الفيلم كان فى 15 سبتمبر 96، مؤكدة أن هذا الموعد يوم وفاة ولادها، وعلمت بالخبر في الليل.


وأشار إلى أنها كانت في سوريا، و المخرج العظيم الراحل يوسف شاهين، وقف بجوارها وقام بعمل اتصالات كثيرة من أجل العودة للقاهرة وعادت للقاهرة لحضور جنازة والدها.


وأوضحت أنها عادت لمصر، وبعدها بساعات رجعت لـ سوريا لـ استكمال العمل، وعلقت :" خت عزاء والدى الأول في دمشق، والثاني في القاهرة".

 

 

تعليق ليلى علوي على أهمية جمالها في اختيار الأعمال الفنية.. تفاصيل

علقت النجمة ليلى علوي، على جمالها وحضورها، وقالت "الحمد لله دي نعمة من ربنا، وطول الوقت أبحث عن الأدوار المميزة، ولا أربط جمالي بالمشاركة في الأعمال".


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها راضية عن نفسها، وسعيدة بما قدمته من أعمال خلال مشوارها الفني.


ولفتت إلى أنها لا تختار الأدوار معتمدة على جمالها، ولكن تبحث عن الأدوار المختلفة والمميزة.

 

شاهد.. ليلى علوي ترقص على أغاني المهرجانات

 

عرضت الإعلامية منى الشاذلي لقطات لـ الفنانة ليلى علوي، وهى ترقص وتغنى مهرجانات مع الدمية آبلة فاهيتا.


قالت النجمة ليلى علوي، إن أبلة فاهيتا قامت بإخراج أشياء منها لأول مرة، قائلة " شكرًا يا أبلة فاهيتا".


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تحب الموسيقى و الرقص، ومشاركتها مع أبلة فاهيتا كانت مميزة.

 

 

ليلى علوي عن مشاركتها في ماما حامل: كل حاجة بتنفع في الزمن ده
 

قالت الفنانة ليلى علوي، إنه عندما عرض عليها المشاركة فى فيلم "ماما حامل" كانت فى الساحل وعلمت بالنجوم الكبار فى الفيلم مثل بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها سعيدة بالعمل مع بيومي فؤاد، كما أن أن قصة الفيلم جميلة، وبها قصة حب كبيرة بين اثنين.


وردت على سؤال مخفتيش من اسم الفيلم وأن ليلي علوي حامل وأم لـ محمد سلام وحمدى الميرغنى: "لا.. كل حاجة بتنفع فى الزمن ده".


ودخلت ليلي علوى ومنى الشاذلى فى وصلة ضحك على الهواء.
 

 

ليلى علوي النجمة ليلى علوي منى الشاذلى يوسف شاهين فيلم المصير

ترشيحاتنا

وجيه أحمد يكشف تفاصيل أزمة اتحاد الكرة وشركة الـ "VAR"

وكيل مصطفى محمد يكشف موقف اللاعب من العودة لـ الزمالك

إنقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر في التحرير

أولمبياد طوكيو .. ضياء الدين جودة يودع منافسات الترضية بالمصارعة الحرة

بالتفاصيل ومدة العقد.. الأهلي ينهي اتفاقه مع بيرسي تاو نجم برايتون الإنجليزي

حدث في تونس .. الغنوشي يراوغ ويؤجج الخلافات داخل النهضة .. وقيس سعيد يعزل مسئولين جدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ