فكرت في الموت.. "ليلى علوى" تكشف تفاصيل مؤلمة في حياتها.. فيديو

عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقاطع من فيلم المصير، لـ الفنانة ليلي علوى، من أخرج الراحل يوسف شاهين.

وبعد عرض اللقطات صمت النجمة ليلى علوى، لبعض الثواني وقالت إن هذا الفيلم بها ذكريات صعبة، وأكد أنها سافرات لـ أكثر من دولة لـ تصوير الفيلم، ولكن في اليوم الأول للتصوير توفى والدها.

وتحدثت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنعن الموقف الرائع للراحل يوسف شاهين، ووقفه التصوير، وقيامه باتصالات كثيرة، من أجل توفير تذكرة طائرة لها لكي تحضر جنازة والدها في القاهرة.

ولفتت إلى أنها سافر لـ القاهرة وفى صباح اليوم الثاني عادت لـ سوريا، معلقة " عملت عزاء لـ والدي فى سوريا قبل القاهرة" مؤكدة أنها عادت لـ سوريا وظلت لمدة 15 يومًا وبعد ذلك عادت مرة أخري للقاهرة وأقامت سرادق عزاء لوادها.

وتحدثت عن مشكلة ثاني واجهتها في حياتها وقالت “حياتي لحد عام 97 مكنتش ملكي، كانت ملك الشغل، ولكن عمى مات وأنا في مهرجان كان 97 بفرنسا ومن وقتها فكرت في الموت وجالي اكتئاب".

وتابعت: “ بعد وفاة والدى وأنا في سوريا ووفاة عمي الذى كان في مقام والدي، بدأت أوزن الأمور شوية بين الشغل وحياتي الشخصية، حتى مع وجود ابنى خالد حياتي بقت ملكه".

وقد كشفت ليلى علو تفاصيل كثيرة عن حياتها في الحلقة منها:

ليلى علوي تكشف لأول مرة سبب ترك نجلتها الفن.. فيديو

عرضت الإعلامية منى الشاذلي لقطات لـ الفنانة ليلى علوي، في أثناء عملها في فيلم "من أجل الحياة" فى عام 1977، وهو من بطولة رشدي أباظة، ونجوم كبار.

قالت النجمة ليلى علوي، بعد عرض الفيديو إن شقيقتها لمياء علوي، كانت مشاركة في الفيلم، وبعد ذلك ترك العمل الفني وقالت لـ والدتها: "أنا عايزه حياتي تبقى ملكي مش ملك حد تاني".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن شقيقتها لمياء علوي، تمتلك مميزات أكثر منها، ولكن فضلت العيش بدلا من الدخول في التمثيل والفن.

كادت أن تبكي.. ليلى علوى تتأثر على الهواء

تحدثت النجمة ليلى علوي، إن مشاركتها فيلم المصير، وذكرى وفاة والدها، وقالت إن المصير من الأفلام التي لن تنساها طوال حياتها.



وكشفت أن والدها توفى في أثناء التصوير، وعادت للقاهرة لحضور الجنازة وبعد ذلك تمت العودة لاستكمال الفيلم.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدها توفى فى بداية العمل فى هذا الفيلم، وأنها كانت متواجدة فى سوريا.



ولفت إلى أن أول يوم تصوير لها في الفيلم كان فى 15 سبتمبر 96، مؤكدة أن هذا الموعد يوم وفاة ولادها، وعلمت بالخبر في الليل.



وأشار إلى أنها كانت في سوريا، و المخرج العظيم الراحل يوسف شاهين، وقف بجوارها وقام بعمل اتصالات كثيرة من أجل العودة للقاهرة وعادت للقاهرة لحضور جنازة والدها.



وأوضحت أنها عادت لمصر، وبعدها بساعات رجعت لـ سوريا لـ استكمال العمل، وعلقت :" خت عزاء والدى الأول في دمشق، والثاني في القاهرة".

تعليق ليلى علوي على أهمية جمالها في اختيار الأعمال الفنية.. تفاصيل

علقت النجمة ليلى علوي، على جمالها وحضورها، وقالت "الحمد لله دي نعمة من ربنا، وطول الوقت أبحث عن الأدوار المميزة، ولا أربط جمالي بالمشاركة في الأعمال".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها راضية عن نفسها، وسعيدة بما قدمته من أعمال خلال مشوارها الفني.



ولفتت إلى أنها لا تختار الأدوار معتمدة على جمالها، ولكن تبحث عن الأدوار المختلفة والمميزة.

شاهد.. ليلى علوي ترقص على أغاني المهرجانات

عرضت الإعلامية منى الشاذلي لقطات لـ الفنانة ليلى علوي، وهى ترقص وتغنى مهرجانات مع الدمية آبلة فاهيتا.



قالت النجمة ليلى علوي، إن أبلة فاهيتا قامت بإخراج أشياء منها لأول مرة، قائلة " شكرًا يا أبلة فاهيتا".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تحب الموسيقى و الرقص، ومشاركتها مع أبلة فاهيتا كانت مميزة.

ليلى علوي عن مشاركتها في ماما حامل: كل حاجة بتنفع في الزمن ده



قالت الفنانة ليلى علوي، إنه عندما عرض عليها المشاركة فى فيلم "ماما حامل" كانت فى الساحل وعلمت بالنجوم الكبار فى الفيلم مثل بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها سعيدة بالعمل مع بيومي فؤاد، كما أن أن قصة الفيلم جميلة، وبها قصة حب كبيرة بين اثنين.



وردت على سؤال مخفتيش من اسم الفيلم وأن ليلي علوي حامل وأم لـ محمد سلام وحمدى الميرغنى: "لا.. كل حاجة بتنفع فى الزمن ده".



ودخلت ليلي علوى ومنى الشاذلى فى وصلة ضحك على الهواء.

