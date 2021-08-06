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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى ميلاده.. أبرز معلومات عن رضوان الكاشف مخرج الثلاثة أفلام

رضوان الكاشف
رضوان الكاشف

أثبت المخرج رضوان الكاشف أن البراعة والتميز ليس بكم الأعمال الفنية المقدمة، لكن بجودتها ونوعيتها المختلفة، فرغم قلة تراثه السينمائي إلا أنه من أشهر وأبرز المخرجين المصريين الذي يتمتع بتقدير عالي في الوسط الفني. 

رضوان الكاشف

مشوار رضوان الكاشف 

ولد رضوان الكاشف بحي السيدة زينب بالقاهرة، لكنه من جذور صعيدية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة، ثم التحق بمعهد السينما وتخرج منه عام 1984. 

بدأ رضوان الكاشف مسيرته الاحترافية كمخرج مساعد مع أسماء كبيرة في عالم الفن أبرزهم يوسف شاهين، رأفت الميهي، داوود عبد السيد، وقدم فيلم روائي قصير بعنوان الجنوبية كمشروع تخرجه. 

وصفت أعمال رضوان الكاشف بالواقعية القاسية، وكان أول فيلم روائي طويل له لي يا بنفسج، ثم عرق البلح الذي يعد عملا خالدا ومميزا في تاريخ السينما. 

أنهى رضوان الكاشف مسيرته الإخراجية بفيلم الساحر الذي طرح عام 2001، ولم يقدم بعده أي عمل جديد، ليصبح تاريخه منفردا 3 أفلام فقط. 

لكن قبل ذلك، شارك كمخرج مساعد في أفلام شهيرة منها الصعاليك، سمك لبن تمر هندي، سمع هس، سرقات صيفية. 

كان فيلم عرق البلح بمثابة قنبلة سينمائية طرحها بعدما توقف عن العمل لمدة 6 سنوات، وتخوف الكثيرون من إنتاجه حتى حصل على منحة سينمائية أوروبية وبمشاركة شركة "أفلام مصر العالمية"، ليعرض الفيلم فى دور العرض المصرية لمدة أسبوع واحد فقط، بينما تستضيفه قاعات العرض الفرنسية لمدة تجاوزت 6 أشهر، وحصد الفيلم 27 جائزة دولية. 

توفي رضوان الكاشف عام 2002 إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 50 عاما، عقب رجوعه من مهرجان روتردام الهولندي، الذي شارك فيه بفيلم الساحر.

رضوان الكاشف أفلام رضوان الكاشف عرق البلح الساحر يوسف شاهين

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