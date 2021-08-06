أول تعليق من هاني رمزي بعد إصابة صلاح عبد الله بأزمة قلبية

وجه الفنان هاني رمزي الدعم للفنان صلاح عبد الله بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى نقله للمستشفى .





ونشر هاني رمزي صورة له مع صلاح عبد الله وعلق قائلا "سلامة قلبك يا غالي ".







استقرت الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله بعد مروره بأزمة قلبية استلزمت نقله إلى المستشفى وتركيب دعامة.

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله ممتازة حاليا، والوضع مستقر، وسيغادر المستشفى غدا.

وأوضح نقيب الممثلين إنه اطمئن على حالة الفنان صلاح عبد الله من ابنته المتواجدة معه حاليا بالمستشفى، وسيستأنف تصوير الأعمال التي يشارك بها حاليا بداية من الأسبوع المقبل.

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية ما منعه من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في إحدى المشاهد.