محافظ أسيوط: كشف عيون ونظارات طبية وعمليات جراحية بالمجان بمركز صدفا

مبادرة "عنيك في عنينا لمحاربة العمى"

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والوقوف بجانب مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيراً إلى إجراء كشف الرمد على العيون بالمجان ضمن فاعليات مبادرة "عنيك في عنينا لمحاربة العمى" بمركز صدفا والتي نفذتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدرسة الوحدة المجمعة بأولاد إلياس بصدفا وذلك بالتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وبالتعاون مع بنك مصر.





وأوضح محافظ أسيوط أنه تم توقيع الكشف الطبى على ٦٢١ حاله منها 207 حالة كشف نظارات وصرف أدوية وعلاج لـ٣٩٠ حاله فضلاً عن تحويل 240 حالة لإجراء عمليات جراحة العيون لـ ٢٤٠ حاله مضيفاً إنه سيتم تسليم نظارات طبية للحالات التي تم الكشف عليها بالمجان من الفئات الأكثر احتياجاً إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية وعمل بحث ميداني لآخرين لإجراء عمليات جراحة العيون للحالات المستحقة بالمجان ودون أي مقابل بالتنسيق بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المستشفيات الخاصة المتخصصة في الرمد والعيون مقدماً الشكر والتقدير والامتنان لمؤسسة صناع الخير للتنمية وشركات ومستشفيات القطاع الخاص لمساهمتهم في علاج مرضى العيون من الأسر غير القادرة في المحافظة بما يعود بالنفع على فئات المجتمع مطالباً بتنظيم وتنفيذ مزيد من المبادرات والحملات لتقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

كان العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد عيادات القافلة الطبية للعيون التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين بمركز صدفا لمتابعة سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التي تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية وتحويل الحالات المرضية الأكثر احتياجاً إلي عمليات جراحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ؛ وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسة صناع الخير ومسئولي عدد من شركات الصناعات الدوائية والمستشفيات الخاصة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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