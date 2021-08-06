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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية: تحويل 25778 فدان أرض زراعية لنظام الري الحديث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تشجيع المزارعين على استخدام نُظم الري الحديث لما تقدمه من توفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، وتقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي وكذلك توفير مساحات إضافية من الأراضي القديمة التى كانت تستخدم كمراوي ومساقى مفتوحة، مشيراً إلى أن استخدام نُظم الري الحديث يُساهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحقيق عدالة توزيع المياه ذات الجودة على المزارعين.

 

ومن جانبه أوضح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تماشياً مع خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع الري الحديث قامت المديرية بعقد ندوات إرشادية للمزارعين للتوعية والتعريف بأهمية الري المطور وضرورة التحول  من الرى بالغمر إلى الري بالتنقيط.

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وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى خلال  الفترة من 30 / 6 /2020 إلى 29 / 7 /2021 تم الانتهاء من تحويل مساحة 25778 فدانا إلي نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدانا عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية لشرح خطة المحافظة خلال الـ 3 سنوات القادمة للتحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط.

 

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الزراعية في تطبيق نظام الري الحديث مؤكداً علي رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديري الإدارات الزراعية لتنظيم الندوات الإرشادية للفلاحين وتعريفهم بأهمية النظم الحديثة في الري والزراعة لتقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الشرقية الري الزراعة أراضي خطة الدولة المزارعين

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