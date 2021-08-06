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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحويل الكتب الي إلكترونية.. عميد زراعة عين شمس يكشف استعدادات الكلية للعام الجديد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور  أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية ملتزمة بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث تطبيق أي قرارات تتعلق بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

واضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس انه سوف يتم تحويل  الكتب الورقية الي إلكترونية بداية من العام الجديد مشيرا الي تطوير البنية التحتية للكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد .

 

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وأشار الدكتور أحمد جلال الي ان كلية زراعة عين شمس تقوم بكافة الاستعدادات من أجل تطوير مناهجها لمواكبة سوق العمل وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين علي التحديات .

 

واكد عميد كلية زراعة عين شمس ان الكلية لديها عدة برامج متميزة منوها ان الكلية أيضا توفر الكثير من فرص العمل لطلابها .

وأوضح  عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن المعمل المركزي لسلامة الغذاء بكلية الزراعة يقوم  بالنشاط التدريبي فى إطار تأهيل الخريجين إلى سوق العمل دورات تدريبية بالممارسة العملية لكيفية سحب العينات وتجهيز البيئات وإتمام عملية التحليل مما يثقل المهارات العملية للدارس.

 

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بالعديد من الدورات التدريبية لتأهيل طلابها لسوق العمل، مشيرا إلى تطوير منظومة التعليم بشكل من تحديث المعامل ومتابعة الطلاب بشكل مستمر.

 

 وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس  أن المعمل المركزي لسلامة الأغذية بزراعة عين شمس  حصل على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد ايجاك.

 

 

 

جامعة عين شمس عميد كلية زراعة تحويل الكتب الورقية الي إلكترونية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ قرارات المجلس الأعلى للجامعات

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