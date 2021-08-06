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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمد البشاري: الجماعات المتطرفة جعلوا من أنفسهم مؤسسة فوق الدولة

الدكتور محمد البشاري
الدكتور محمد البشاري في ندوة بموقع صدى البلد

أكد الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أن الجماعات المتطرفة جعلوا من أنفسهم مؤسسة فوق الدولة، منوها أن هذه الجماعات المتطرفة أنشئت لخدمة أهداف جهات استخباراتية أجنبية.

وقال محمد البشاري، في ندوة بموقع صدى البلد، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، يقول بنفسه في مذكرته "الدعوة والداعية" إنه تلقى دعم مالي من المقيم الفرنسي في الإسماعيلية مبلغ 500 جنيه وقتها، من أجل بناء المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية.

وأشار إلى أنه جماعة الإخوان أصدروا فتاوى تحرم الاستعانة بجنود غير المسلمين في حروب المسلمين ، مثل تحريم استقدام الجنود الأمريكان لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وفي نفس الوقت ليس عندهم حرج لتلقي تمويل مالي وأجنبي ومن مستعمر مقيم في الإسماعيلية لبناء مركز عام لهم.


وذكر أن أول شئ بنيت عليه الجماعات كلها وليست داعش فقط، هي تكفير المجتمعات وأن الحاكمية هي أصل من الأصول الأربعة للتوحيد، ونجد الآن قيادات التنظيم الإرهابي من ما يسمى المجموعة العشرية التي كانت مع سيد قطب في السجن.

وأكد أن هؤلاء أخرجوا مصطلحات دينية موجودة، عن سياقها الديني أو توظيفها توظيف خاطئ خارج عن المضمون التي نزلت لها.


وأوضح، أن الجماعات المتطرفة جعلوا من أنفسهم مؤسسة فوق الدولة والتنظيم فوق الأمة، فلا يعتبرون الدولة ولا يؤمنون بها.

الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الدكتور محمد البشاري، خلال ندوة في صدى البلد
الجماعات المتطرفة جماعة الإخوان فتاوى مصطلحات دينية محمد البشاري

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