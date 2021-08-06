شقيق حسب الله الكفراوي يتلقى واجب العزاء بمسجد المشير.. فيديو

وقف شقيق حسب الله الكفراوي لتلقي واجب العزاء في وزير الإسكان الأسبق بمسجد المشير طنطاوي وسط حالة من الحزن و الأسى .

وبدأ منذ قليل، توافد أسرة وأصدقاء المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء لصلاة الجنازة.

وحضر كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، واللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة و الفنان رشوان توفيق.

وكان كشف عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، أن تشييع جنازة والده، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

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وكتب “الكفراوي” عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى في مسجد المشير بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء".

وأشار حسام الدين مصطفى رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أن الفقيد كان له إسهامات بارزة في قطاع التشييد والبناء ، فهو أول من بدأ مخططات إعادة تعمير مدن القناة وسيناء في نهاية سبعينيات القرن الماضي.. حيث قام بتكليف هيئة تعاونيات الإسكان بتنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي والتعاوني في هذه المدن.

كما بدأ مشروعات المدن الجديدة في مصر ومنها : ( السادات ، العاشر من رمضان ، ١٥ مايو ، ٦ أكتوبر ، دمياط الجديدة ) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة ... بالإضافة إلى العديد من المجتمعات العمرانية الحديثة بمناطق القناة والساحل الشمالي.