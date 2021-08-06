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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في مقدمتها أمريكا.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز الـ200 مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 27.‏4 مليار جرعة حتى الآن.

 

وبحسب ما نشرته وكالة “بلومبرج” أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية،  أن إجمالي الإصابات وصل إلى 200 مليون و239 ألف حالة.


كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و257 ألف حالة.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرج» للأنباء عن إعطاء أربعة مليارات و276 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظراً لتباين الدول من حيث عدد السكان.


تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا العالم بفيروس جرعات اللقاحات اخبار منوعات

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