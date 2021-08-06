مشهد لا يتكرر كثيرا.. صياد يلتقط صورة لسمكة داخل قنديل بحر.. شاهد

وثق صياد مشهد مذهل لا يتكرر كثيرًا عندما صادف قنديل بحر جرفته المياه على أحد شواطئ بادستو بمقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا.

وحسبما ورد في صحيفة «ذا صن» البريطانية كان إيان واتكين في نزهة في الصباح الباكر عندما صادف المخلوق ذو المظهر الغريب.

السمكة داخل قنديل البحر

ولم يصدق «واتكين» حظه عندما وجد سمكة داخل قنديل البحر على أرض جافة، فقرر على الفور التقاط صورة للمشهد المذهل.

وأوضح الصياد أنه بسبب جسم القنديل يمكن رؤية السمكة الصغيرة بشكل مثالي بسبب أنها محاصرة داخله على شاطئ خليج هارلين في بادستو.

السمكة محاصرة داخل القنديل

سمكة غريبة بأجنحة ملائكية

وفي وقت سابق، أثارت سمكة غريبة بأجنحتها الملائكية رعب وذهول كل من رآها على شاطئ جزر أوتر بانكس بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، عثر كيني هاريس، 42 عامًا، على السمكة الغريبة التي تحللت جثتها أثناء زيارته للجزر الأمريكية مع عائلته.

وأوضح هاريس أنه خرج يتمشى مع نفسه في الصباح ثم رأى شيئًا غريبًا من بعيد على الرمال، وكلما اقترب رأى هذه السمكة الميتة التي بدت وكأنها مخلوق مخيف.



وأضاف الرجل الأربعيني: «أنا من وست فرجينيا وأزور أوتر بانكس مرتين في السنة، ولم أر شيئًا مثل هذا الوحش البحرى الغامض على شاطئ أمريكي كهذا من قبل».

وشارك كيني هاريس صور السمكة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تركت المشاهدين في ذهول و السكان المحليين في حيرة من أمرهم.

جدير بالذكر أن السمكة التي عثر عليها الرجل الأربعيني ربما تعود إلى فصيلة «Squatina Dumervil» المعروفة أيضًا باسم شيطان الرمل.

ويقضي هذا النوع جزءًا كبيرًا من وقته مدفونًا في الرواسب في قاع المحيط، مستلقياً في انتظار فريسته، بما في ذلك أسماك الفراريج وأسماك الماعز وأسماك الزبدة.

وعلى الرغم من أنه ليس عدوانيًا في العادة، إلا أنه يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة إذا تم استفزازه ويتمتع بسمعة الانقضاض على الصيادين عند الصيد.