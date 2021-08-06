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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بالأسماء.. مديرية أمن أسيوط تجري حركة تنقلات لرؤساء المباحث

صدى البلد

أجرت مديرية أمن أسيوط، حركة تنقلات رؤساء المباحث بالمراكز والأقسام بالمحافظة. 

شملت الحركة تولى المقدم أحمد صلاح كرم رئيسا لمباحث مركز أبوتيج، والرائد يحي حافظ معاون أول مركز أبوتيج، والرائد محمد أبوالعيون معاون أول مباحث قسم أبوتيج، والرائد علي نصر رئيسا لمباحث قسم أول أسيوط، والمقدم أحمد عبدالمالك رئيسا لمباحث أبنوب، والمقدم أحمد أبوستيت رئيسا لمباحث الفتح.

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وتولى المقدم أحمد النجار رئيسا لمباحث ساحل سليم، والمقدم أحمد صلاح عبدالستار رئيسا لمباحث البداري، والمقدم عمر عبدالعظيم رئيسا لمباحث مركز أسيوط، المقدم محمد عطية رئيسا لمباحث ديروط.


كما شملت الحركة استمرار العقيد محمد الأمير رئيسًا لقسم تنفيذ الاحكام بالمديرية، واستمرار العقيد أحمد سليم رئيسا لفرع الشرق، واستمرار العقيد تامر رضا رئيسا لفرع بحث الجنوب، استمرار المقدم احمد حربي وكيلا للفرع، والعقيد أحمد الإدريسي رئيسا للمباحث المرور. 

 


كما شملت الحركة استمرار الرائد احمد عاصم، رئيسا لمباحث قسم شرطة ابوتيج، واستمرار المقدم محمد جمال ناصر رئيسا لمباحث القوصية، واستمرار المقدم محمد شريت لمباحث منفلوط، واستمرار المقدم احمد خشبة أسيوط الجديدة، واستمرار المقدم علي جلال رئيسا لمباحث الغنايم، واستمرار المقدم عمر الشافعي رئيسا لمباحث صدفا، واستمرار المقدم بركات رئيسا لمباحث قسم ثان، والرائد محمد ابودومة معاون اول قسم ثان.

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