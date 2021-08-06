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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فكرت في الموت وجالي اكتئاب.. أبرز 10 تصريحات لـ ليلى علوى مع منى الشاذلى..فيديو

ليلى علوي
ليلى علوي

فتحت الفنانة ليلي علوي، دولاب الذكريات الخاص بها، فى أثناء حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وتحدث ليلى علوي عن وفاة والدها أثناء التواجد فى سوريا لتصوير فيم المصير، و الموقف الرائع لـ المخرج الراحل يوسف شاهين، فى وقف التصوير وحجز طائرة لها للعودة للقاهرة، وتأثرت ليلى وكادت أن تبكى عندما تذكرت وفاة عمها، بعد ولادها، في  أثناء التواجد فى مهرجان كان 97  بفرنسا، وعلقت "وقتها فكرت في الموت وجالي اكتئاب".

 

أبرز تصريحات لـ ليلي علوى خلال اللقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي:

1- انا مش شايفة نفسي حلوة 

2- مشاركتي فى فيلم "ماما حامل" لوجود نجوم كبار بالعمل ولـ تميز الدول

3- لا أربط جمالى بالمشاركة فى الأعمال وأبحث عن القصة مختلفة

4- شقيقتى تركت الفن من أجل الحياة وقالت :"أنا عايزة حياتى تبقى ملكى مش ملك حد تاني"

5- بحب الرقص واتفاعل لحظة سماع الموسيقي

6- حياتي لحد عام 97  مكنتش ملكي كانت ملك الشغل

7- حياتى أصبحت ملك لـ ابنى خالد ولا أفكر فى غيره

8- مشاركتى فى فيلم المصير لن تنسي ومواقف يوسف شاهين فى الذاكرة للأبد

9- اقمت أول عزاء لـ والدى فى سوريا وبعدها بـ  15 يومًا فى مصر

10- عمى مات وأنا في مهرجان كان 97  بفرنسا ومن وقتها فكرت في الموت وجالي اكتئاب.

 

 

 

 

 

ليلى علوي الإعلامية منى الشاذلي يوسف شاهين الموت دولاب الذكريات

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