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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تسجل 4745 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

باكستان تسجل 4745
باكستان تسجل 4745 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان اليوم الجمعة، تسجيل 4745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً للمركز الوطني للقيادة والعمليات.


وأوضح المركز أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد، ارتفعت إلى مليون و58 ألفا و405 حالات، بما فيها 954 ألفا و711 حالة شفاء، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

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وأضاف المركز أن إجمالي 23 ألفا و702 مريض توفوا بسبب المرض، من بينهم 67 مريضا، توفوا في الساعات الـ24 الماضية. 

الصحة العالمية تحذر


وفى سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "تيدروس جيبريسوس"، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.

 

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن تفشي فيروس كورونا، هي مؤشر على أن "الناس يتوقفون عن الامتثال للقيود الوقائية المفروضة، وأن النظم الصحية تعمل بشكل غير متسق، ومعدل التطعيم غير متساو".


ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لا يزال هناك تفاوت في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، حيث يتم (في البلدان الفقيرة) تطعيم عدد أقل بكثير مما عليه في البلدان الغنية التي تنتج اللقاحات وبدأت تخطط لإعادة التطعيم.

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