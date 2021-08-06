أوفر برايس لـ نيسان قشقاي موديل 2021 .. تفاصيل

تتزايد القيمة السعرية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 بشكل غير رسمي تحت قائمة الأوفر برايس، و قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 5 الاف إلى 10 الاف جنيه، و ذلك عن جميع الإصدارات المقدمة من النسخة قشقاي، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2021

تحتوي السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصان، و 165 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء، و التي تجعل السيارة تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 5.6 لتر و ذلك عند خوضها مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

تأتي نيسان قشقاي موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طولها 4394 مم، و بعرض يقدر بـ 1806 مم، و 1595 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2646 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 17 إلى 19 بوصة، بالإضافة إلى حزمة متنوعة من التجهيزات و عناصر الامن و السلامة باختلاف الفئات المطروحة.

الأسعار الرسمية لـ نيسان قشقاي موديل 2021 و قيمة الاوفر برايس

الفئة الأولى أوتوماتيك موديلVISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 371.400 جنيه، و يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس 394.400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديلACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 407.400 الف جنيه، ، و يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس 434.500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديلTEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 431.400 جنيه، ، و يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس 458.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 445.500 جنيه.