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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس لـ نيسان قشقاي موديل 2021 .. تفاصيل

اوفر برايس لـ نيسان
اوفر برايس لـ نيسان قشقاي موديل 2021

تتزايد القيمة السعرية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 بشكل غير رسمي تحت قائمة الأوفر برايس، و قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 5 الاف إلى 10 الاف جنيه، و ذلك عن جميع الإصدارات المقدمة من النسخة قشقاي، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2021 

تحتوي السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصان، و 165 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء، و التي تجعل السيارة تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 5.6 لتر و ذلك عند خوضها مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

 تأتي نيسان قشقاي موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طولها 4394 مم، و بعرض يقدر بـ 1806 مم، و 1595 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2646 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 17 إلى 19 بوصة، بالإضافة إلى حزمة متنوعة من التجهيزات و عناصر الامن و السلامة باختلاف الفئات المطروحة.

الأسعار الرسمية لـ نيسان قشقاي موديل 2021 و قيمة الاوفر برايس 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديلVISIA 2021 محرك  1200 سي سي تيربو بسعر 371.400 جنيه، و يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس 394.400 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديلACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 407.400 الف جنيه، ، و يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس 434.500 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديلTEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 431.400 جنيه، ، و يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس 458.400 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 محرك 1200  سي سي تيربو بسعر 445.500 جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2021 نيسان قشقاي موديل 2021 مواصفات نيسان قشقاي موديل 2021

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