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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم البرونزية .. موعد مباراة كرة اليد بين مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

تنتظر جماهير كرة اليد في مصر والعالم مشاهدة نهائيات كرة اليد في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

 

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد، منافسه إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتأمل الجماهير المصرية في تحقيق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على إسبانيا بعد الهزيمة من فرنسا  وتحقيق الميدالية البرونزية. 

موعد مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا 
 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا غداً السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا.

 

تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد

 

جرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب مصر لكرة اليد خلال جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي عقدها مع الفريق فور الوصول اليوم إلى اليابان.

 

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي مع كابتن المنتخب اللاعب أحمد الأحمر واللاعب علي زين ثم أيمن صلاح لتأكيد الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين في رفع اسم مصر عاليا، والفوز علي منتخب اسبانيا وتحقيق الميدالية البرونزية.

 

وتعهد لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز والحصول على الميدالية البرونزية بعد عدم الوصول إلى المباراة النهائية والتي كانت طموح الفريق من بداية البطولة.

 

وعُقدت الجلسة بحضور الدكتور أشرف صبحي وحضور أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب الأول لكرة اليد وأحمد الأحمر وعلي زين لاعبا المنتخب والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وحضور السفير المصري باليابان أيمن كامل وقنصل مصر باليابان عمر الباز .
 

وزير الرياضة يعرب عن ثقته في لاعب منتخب مصر


ومن جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في لاعبي منتخب اليد، فى ظل الدعم غير المحدود الذى تقدمه الدولة المصرية لهم والتى توجت بكلمات فخامة السيد الرئيس لهم لتهنئتهم بالإدارة البطولي  وتحفيزهم ومؤازرتهم  قبيل المباراة المرتقبة مع المنتخب الإسباني فضلا عن حرص رئيس مجلس الوزراء على التواصل هاتفيا مع لاعبي المنتخب.


وأضاف صبحي أن المنتخب المصرى لكرة اليد استطاع أن ينال الاحترام والتقدير من الشعب المصرى كله لما لمسناه منهم من حرص على تحقيق الفوز   على تحقيق الفوز في مختلف مبارياتهم بمنافسات الأولمبياد، وقدرتهم علي تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب اسبانيا غدا والفوز بالميدالية البرونزية تتويجاً لأدائهم وظهورهم المميزة بالأولمبياد.

 

وكان الدكتور أشرف صبحي وصل طوكيو لمؤازرة لاعبي البعثة المصرية في باقي المنافسات المتبقية بدورة الألعاب الأوليمبية، وحضور عدد من مبارياتهم، والحفل الختامي للأولمبياد.

 

منتخب مصر يخسر من فرنسا 27 -23


وخسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 27-23 في نصف نهائي دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

 

في حين خسر منتخب إسبانيا أمام الدنمارك بنتيجة 26-23 في نصف النهائي .

 


منتخب مصر ضد فرنسا

 

وخسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد

كرة اليد نهائيات كرة اليد الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 منتخب مصر لكرة اليد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة

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