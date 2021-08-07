رأس السنة الهجرية 2021 هل الدعاء فيها مستجاب ؟، ومتى رؤية هلال المحرم لترديد دعاء الرؤية اتباعًا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولأن سنة هجرية جديدة قد تحمل معها فرصة جديدة ليفتح العبد صفحة جديدة من التوبة والطاعة والرجوع إلى الله عز وجل، ليغتنمها كل لبيب ويخيب من يضيعها، فمن هنا تنبع أهمية معرفة متى رأس السنة الهجرية 2021 في مصر وهل الدعاء فيها مستجاب ؟.

رأس السنة الهجرية 2021 هل الدعاء فيها مستجاب

رأس السنة الهجرية 2021 هل الدعاء فيها مستجاب ؟، ورد فيها أن رأس السنة الهجرية يعد من أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله سبحانه وتعالى للمسلم، هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الهجرى، والذي من المقرر أن يكون بعد غد الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021 م.

رأس السنة الهجرية 2021

رأس السنة الهجرية 2021 في مصر ، وهنا ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية 2021 في مصر، حيث إن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الهجري، والذي يوافق يوم غد الأحد 8 أغسطس لعام2021م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في موعد رأس السنة الهجرية 2021 في مصر سيتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال المحرم بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة، والموافق 8 أغسطس الميلادي، أي غدا الأحد، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي الحجة 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد رأس السنة الهجرية 2021 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

متى رأس السنة الهجرية 2021 فلكيًا

متى رأس السنة الهجرية 2021 فلكيًا ، جاء فيه أنه يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية)، ووفقًا للمعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى ، فإنالهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).

متى رأس السنة الهجرية 2021 فلكيًا ، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمرفي كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

متى رأس السنة الهجرية 2021 فلكيًا ، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 9/8/2021 م، وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

متى رأس السنة الهجرية 2021 فلكيًا ، ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة"، والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

دعاء رؤية هلال المحرم

دعاء رؤية هلال المحرم أو دعاء شهر محرم وكان قد وورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم – دعاء عند رؤية الهلال، في الحديث الذي روي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

دعاء رؤية هلال محرم أو دعاء شهر محرم ، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه، والثبات على الدين، وهو في الوقت نفسه يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أو صيام عاشوراء أو غير ذلك.

دعاء رؤية هلال محرم أو دعاء شهر محرم فينبغي للمسلم أن يكون واعيًا ببداية الأشهر، حتى يفوز بأجر هذا الدعاء العظيم، وأجر اتباع السُّنَّة، بالإضافة إلى تحقُّق البركة والسلامة، والثبات على الإسلام والإيمان.

لماذا رأس السنة الهجرية في المحرم

لماذا رأس السنة الهجرية في المحرم ، السر فى جعل شهر المحرم هو أول السنة الهجرية مع أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن فى المحرم وكانت فى ربيع، حيث كان سيدنا عمر بن الخطاب "رضى الله تعالى عنه" بعد أن جمع الصحابة يقول إن الله جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة، حيث يعود الناس من الحج وقد غفر الله لهم ذنوبهم وقد بدأوا حياةً جديدة كلها أمل وصدق مع الله فكانت هذه سنة عُمرية.

لماذا رأس السنة الهجرية في المحرم ، الحكمة من أن المولى عز وجل افتتح السنة الهجرية بشهر حرام وهو «المحرم» واختتمها بشهر حرام وهو «ذى الحجة» هو أنه بعد هذا الموسم المبارك والمغفرة العظيمة من الله تعالى نبدأ شهر المحرم وفيه أيام معظمة، لما قاله أبو عثمان النهدى وهو من السلف الصالح كانوا يعظمون العشر الأولى من شهر الله المحرم والعشر الأولى من شهر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله تعالى ومن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

دعاء رأس السنة الهجرية

دعاء رأس السنة الهجرية، وهو من أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله للمسلم هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الهجرى، ومنه: