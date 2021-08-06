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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل الزمالك السبب.. نبيل الحلفاوي يكشف موعد خروج صلاح عبدالله من المستشفى

صلاح عبدالله - نبيل
صلاح عبدالله - نبيل الحلفاوي

كشف الفنان نبيل الحلفاوي - من خلال الردود على أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر - تفاصيل الحالة الصحية لصديقه الفنان صلاح عبدالله، وموعد خروجه من المستشفى. 

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدة له عبر تويتر: «العزيز صلاح عبد الله تعب وراح المستشفى يوم الأربعاء.. كلمته النهارده وهو اللي رد وصوته كان كويس وقال لي إنه بقى تمام الحمد لله وهزرنا شوية والمفروض يخرج بكرة إن شاء الله .. (مش يوم الاربع ده كان يوم ما الأهلي تصدرالدوري؟»، في إشارة كوميدية منه إلى تعصب صلاح عبدالله للزمالك. 

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راحة 3 أيام.. ابنة صلاح عبدالله تكشف تفاصيل وعكته الصحية

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وجع في القلب| ابنة صلاح عبدالله تكشف تفاصيل حالته الصحية.. فيديو

ابنة صلاح عبدالله تكشف تفاصيل وعكته الصحية

طمأنت المذيعة دنيا صلاح عبدالله ، جمهور ومحبي والدها على حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية مؤخرًا ودخوله إحدى المستشفيات بالقاهرة.

قالت دنيا في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن والدها الفنان صلاح عبدالله حالته الصحية بدأت تتحسن، وينتظر أن يخرج من المستشفى اليوم الجمعة، بعد قليل من الآن.

وحول تفاصيل الوعكة الصحية، قالت دنيا إن والدها الفنان صلاح عبدالله شعر بتعب يوم الثلاثاء الماضي، فأخبرت زوجها على الفور، مشيرة إلى أن زوجها استشاري جراحة، فأخبرها بضرورة سرعة نقله للمستشفى على الفور.

وأضافت دنيا، أن الأطباء أجروا عملية قسطرة وتركيب دعامة في قلب الفنان صلاح عبدالله، وبعدها دخل العناية المركزة لمدة يوم واحد بعد الانتهاء من العملية الجراحية، مشيرة إلى أن الأطباء قرروا إعطاءه راحلة لمدة 3 أيام يستأنف بعدها عمله ونشاطه الفني. 

 

النجوم يطمئنون على صلاح عبدالله 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الاطمئنان على صحة الفنان صلاح عبد الله، بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل إلى المستشفى على إثرها.

وكان من بين هؤلاء النجوم كل من ريهام عبد الغفور، التي كتبت “سلامة قلبك يا حبيب قلبي” وأحمد زاهر، كتب: “الف مليون سلامه عليك يا صاصا ربنا يديك الصحه يا حبيبي و يخليك لينا كلنا بنحبك يا صاصا”.

بينما كتب أشرف زكي، :"الف الف سلامه ع كبير العيلة" كتبت بوسي، :"سلامتك يا غالي"، أما روجينا: “الف مليون سلامة عليك ياحبيبى سلامة قلبك ياحبيب قلب الكل”.

كما علقت نسرين امين، قائلة: “سلامتك يا عم صلاح الف سلامة و بعد الشر عنك...إن شاء الله نطمن عليك قريب”، و قالت أروى جودة: “الف سلامة على حضرتك.. ربنا يحفظك لعائلتك و لينا كلنا يا رب”، بينما كتبت كندة علوش الف الف سلامة ربنا يطمنكم ويطمنا عليه".

وقالت بسمة، :"الف سلامة، يارب نشوفك زي الفل دي دائما قريب"، بيما علق طارق الأبياري،: “ربنا يشفي حضرتك و يعافيك و يقومك بالف سلامه يا رب” وجاءت تلك التعليقات بجانب رسائل حب من الجمهور والمتابعين عبر السوشيال ميديا.

وكانت إينة الفنان صلاح عبد الله، قد كتبت :" سلامة قلبك يا روح القلب و نور الدنيا يا حبيبي يا بابا ..انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل".

وتابعت قائلة: “اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر و علي طول رحنا المستشفي و اللي حصل ازمه قلبيه استدعت قسطره في القلب و تركيب دعامه و الحاله استقرت الف حمد و شكر علي كرم ربنا الكبير و غادر الرعايه المركزه الي غرفه و باذن الله نخرج من المستشفي بكره باذن الله و الدكاتره طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحه باذن الله”.

بينما إختتمت منشورها قائلة: “دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب .. و زي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن #حاله_وهتروح_لحالها #صلاح_عبدالله”.

 

إصابة الفنان صلاح عبدالله بأزمة قلبية

قالت دنيا ابنة صلاح عبد الله ، إن حالة والدها الفنان استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى صباح اليوم الجمعة.

وأكدت دنيا صلاح عبدالله إن الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوعًا كاملا في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسه عمله الفنى.
 

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