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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال .. روجينا تتألق في أحدث ظهور من حديقة منزلها

صدى البلد

نشرت الفنانة روجينا  صورة جديدة لها عبر قصتها على  حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت روجينا  في الصورة بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشرت باللون الأسود وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بدون مكياج لتبرز جمال ملامحها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وكانت أحدث أعمال روجينا  مسلسل “بنت السلطان؛ من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.
 

وشاركت روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.
 

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

 

وشاركت روجينا في مسلسل "اسود فاتح" وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.
 

شارك في بطولة المسلسل شريف سلامة ، وروجينا ، ومعتصم النهار، وعمر السعيد ، وفراس سعيد ، ورانيا منصور ، وحسام الجندي ، وحنان سليمان ، ونانسي صلاح ، وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
 

أول ظهور لـ روجينا على الشاشة كان من خلال مسلسل العائلة في عام 1994، وفي عام 1997 اختارها المخرج يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "المصير" بعد ذلك توقفت عن التمثيل فترة طويلة بسبب تعرضها لحادث في وجهها، ثم عادت مرة أخرى لتستكمل رحلتها في عالم التمثيل. 
 

تزوجت من الفنان أشرف زكى بعد قصة حب وأنجبا بنتين (مايا ومريم)، وانفصلا لمدة 6 أشهر وعادا مرة أخرى واعترفت روجينا أن منصب أشرف زكي كنقيب للممثلين كان سببًا في العديد من المشاكل بينهما، وقالت: "تعرضت لحرب شرسة بسبب أنني زوجة نقيب الممثلين".

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