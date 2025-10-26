الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي

عبر الإعلامي تامر أمين، عن أسفه للواقعة التي تم فيها صفع الرجل المسن في محافظة السويس، قائلا" "مابنمش، وضغطي مرتفع، ودمي بيغلي، ومش عارف أعمل إيه".

وقال تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، "اللي برَّد ناري وزارة الداخلية المحترمة؛ عندما أعلنت عن إلقاء القبض على هذا الرجل الذي اعتدى على الرجل المسن، كما أن الواقعة حدثت أمام ابن الرجل المسن.

وأضاف تامر أمين: المتهم أقر في التحقيقات بما فعل، منوها بأن هذه الواقعة أصبحت ترند؛ لأنها لم تكن خناقة، ولكنها كانت تعدٍّ من طرف على طرف، وأحدهما رجل مُسنّ ومريض، فلا يمكن أن تقبلها تحت أي مبرر.