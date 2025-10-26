الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب

قال الدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إننا في حاجة لكليات الذكاء الاصطناعي، منوها بأن هناك 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب.

وأضاف أحمد الجيوشي، في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هي تخصصات خدمية وليست تخصصات أصيلة، بمعنى أن هذه التخصصات تنشأ؛ لخدمة باقي التخصصات والصناعات ومكونات الاقتصاد.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس علما قائما بذاته، وتكنولوجيا المعلومات هو تخصص خدمي، فهذه البرامج التكنولوجية هي برامج خدمية تخدم كل الأنشطة فلا يوجد تخصص إلا وفيه هذا المكون لتكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الاصطناعي.