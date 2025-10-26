قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
المستشار أحمد عبد الغني أمينا عاما للشيوخ..وحسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2025 / 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة 135 متدربًا من مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع تهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على توظيف تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل التنفيذي والتخطيطي بالمحافظات، وتعزيز كفاءة المؤسسات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات.

 وذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الإدارة المحلية وتمكين الكفاءات البشرية لقيادة التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبي الثاني عشر يتضمن أربعة برامج نوعية تستهدف دعم منظومة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في الإدارة المحلية، وهي:  برنامج استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، الذي يهدف إلى تمكين العاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار وتحسين الأداء الحكومي، و برنامج تنمية مهارات إدارة المجالس والمؤتمرات والاجتماعات الحكومية، ويستهدف تعزيز مهارات التنظيم والتنسيق لدى العاملين بإدارات المجالس والمؤتمرات، بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرامج التدريبية للأسبوع الحالي تتضمن أيضًا برنامج إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية، والذي يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في إعداد قيادات مؤهلة لتولي مواقع إدارية عليا قادرة على الإدارة الحديثة واتخاذ القرار، و برنامج التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطوّرة، والذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر، بهدف تطوير آليات التخطيط وربطها بالتنفيذ لتحقيق الكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن المركز يواصل دوره المحوري في إعداد وتأهيل القيادات المحلية ورفع كفاءتها الفنية والإدارية، ويعمل على تطوير برامجه التدريبية بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية التي ينفذها المركز يتم تصميمها بناءً على احتياجات المحافظات وتحديات العمل الميداني، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

جفاف

الجفاف وارتفاع أسعار السلع يدفعان مالاوي لإعلان حالة الكارثة في 11 مقاطعة

علما كوريا الجنوبية وأمريكا

كوريا الجنوبية: لدينا مع واشنطن اتفاقية أمنية ونعمل على توقيع اتفاق تجاري

اشتباكات في القدس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة شرق القدس المحتلة

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد