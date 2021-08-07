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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يصبر أهلها وحبايبها.. أكرم حسني ينعي دلال عبد العزيز.. شاهد

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نعي الفنان أكرم حسني، الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب أكرم حسني: “البقاء لله في وفاة الفنانة الجميلة الكبيرة دلال عبد العزيز .. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلوب أهلها وحبايبها على فراقها. وخالص التعازي لدنيا وايمي، ربنا يصبركم”.

 

وكشف الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

 

وكتب  رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».


مشوار دلال عبد العزيز

1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت  دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

6- لاتحب فصل الشتاء وعدوها هو البحر كما قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية.

7- ترتدي عين زرقاء في رقبتها دائما خوفا من الحسد.

8- وجهت رسالة لـ دنيا أبنتها في أحد اللقاءات، وطلبت منها ألا تجعل  فنها يأخذها من البيت لأن دنيا تعشق عملها للغاية، حسبما قالت. 

9- تمنت أن تعلم حفيدتها حب الدراسة والعلم، لأنها ترى أنه الميراث الذي لاينتهى. 

10- تحب فترة شروق الشمس وتجلس لتتأمل في الكون وتتقرب إلى الله.

الفنان اكرم حسني اكرم حسني دلال عبد العزيز الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان خبر وفاة دلال عبد العزيز

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