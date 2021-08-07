محافظ مطروح:نقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاسكان الشباب

تعرف على قرار لجنة اسكان الشباب بمطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الإسراع فى فحص جميع الملفات الخاصة باسكان الشباب مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين.

جاء ذلك خلال اللجنة العليا للإسكان بالمحافظة بحضور محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان و مديرى مديريات التضامن الاجتماعى والاسكان و مدير الشئون القانونية بمشاركة أعضاء اللجنة الشعبية عن أهالى مطروح.

حيث تم التأكيد على بحث الملفات النهائية للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بإسكان المحافظة بمنطقة الكيلو 4بعدد 82 وحدة سكنيه، والتى تقدم عليها أكثر من 1500 متقدم، مع فحصها وفق الشروط والضوابط القانونية المعمول بها حفاظا على حق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب انتهاء اللجنة العليا من فحص كافة الملفات سيتم إجراء القرعة العلنية للمستحقين والذين تنطبق عليه الشروط على أعداد الوحدات السكنية المتاحة، وكذلك فتح باب التظلمات لمدة 15يوماً بعدها.

كما أشار محافظ مطروح إلى جهود المحافظة فى توفير السكن لأبناء المحافظة سواء من خلال الوحدات السكنية المتاحة حالياً والتنسيق مع وزارة الإسكان حالياً لإنشاء منطقة سكنية جديدة على مساحة 30 فدانا بمنطقة الامام مالك بمرسى مطروح لتوفير مزيد من الوحدات السكنية التى تدعمها الدولة لتحقيق الاستقرار للمواطنين وتوفير حياة كريمه لهم.

وأوضح أن ذلك يأتى في إطار حرص محافظة مطروح على الإسراع فى جهود توفير الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة وفقا لأعداد الوحدات السكنية المتاحة وأعداد المتقدمين لها ، مع فحص كافة الملفات وإجراء التحريات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة.