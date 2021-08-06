مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثين بـ مطروح

من المصيف للمستشفى مصرع طفلة وإصابة ٧ فى حادثين بمطروح

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرين في حادثين منفصلين، اليوم الجمعة، بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى.

تلقت نجدة مطروح إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق مطروح إسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم ريماس م.ع 9 سنوات تم عمل انعاش قلب رئوي ولم تستجيب.

كما أصيب فى نفس الحادث روئ م.ع 7 سنوات اشتباه نزيف بالمخ والبطن والحالة العامة سيئة وعلياء م.م 27 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من القاهرة.

كما دخل مستشفي رأس الحكمة المركزي انقلاب سيارة قبل كوبري فوكه ٥ مصابين وهم

السيد يحي عوض ٤٥ عاما، طنطا، جرح قطعي باليد اليسري وسحجات متفرقة بالجسم

كدمة بالصدر.

أحمد السيد يحيى، ٥ سنوات، طنطا، كدمات متفرقة بالجسم، نهاد مختار عبد العظيم

٣٨عاما، طنطا كدمات متفرقة بالجسم وكدمه بالصدر جني السيد يحيى، ١٣ عاما، طنطا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

يحي السيد يحيى، ١٤ عام، طنطا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة مستقرة للجميع، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.