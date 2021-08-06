بعد ظهور بوادر أزمة نقص مياه الشرب تعرف على قرارات محافظ مطروح

لجنة من مديري إدارات الديوان العام لتوفير مياه الشرب بمطروح



قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة عدد من مديري إدارات الديوان العام بالمحافظة بالتناوب للمتابعة اليومية لضخ مياه الشرب والمرور على الأحياء والمناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح والتأكد من وصول المياه إليها وفق الجدول المخطط زمنيا من شركة المياه.



كما وجه بالاطمئنان على وصول المياه على طول الخط وعدم إغلاق أي محابس بكل منطقة وتحديد أي معوقات ووضع الحل الأمثل لتلافي تلك المعوقات.

كما وجه بالإعلان عن أسماء وأرقام تليفونات رؤساء اللجنة واعضائهامن نواب رئيس المدينة ورئيس الحي ومندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وجه محافظ مطروح بالإعلان عن جدول ضخ المياه بمناطق مرسي مطروح على مدار الأسبوع، وتكثيف الحملات على طول خط المياه القادم على طول الساحل وإزالة وصلات سرقات المياه، مع تحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الاطمئنان على المخزون الكافي للمياه، وتأمين التيار الكهربي لمحطات التحلية مع محاسبة أي مسئول عن تقصير، والرد العاجل على شكاوى المواطنين

مع إعلام المواطنين والرد عليهم بالإجراءات التي تتخذها الشركة والدفع بسيارات المياه لتيسير ضخ ونقل المياه إليهم خاصة بالمناطق المرتفعة

كما وجه محافظ مطروح إلي رئيس قطاع الكهرباء بمراجعة أسباب عدم استقرار التيار الكهربي ببعض المناطق، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات وحل المشكلات لتوفير الخدمات للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والكهرباء، ومؤكدا على أن ما يتم ضخه من أرصدة من مياه الشرب بمطروح كافيه، وكذلك الفائض في الطاقة الكهربية بما يستوعب زيادة الكثافة خلال فصل الصيف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري الشركة والمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة.