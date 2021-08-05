مطروح تبحث إقامة مدرسة فنية لتحلية مياه البحر والآبار

تعرف على الاقسام الفنية الجديدة بمدارس مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى دراسة إنشاء مدرسة فنية لتحلية مياه البحر والآبار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وتأهيل مزيد من الكوادر الفنية، خاصة مع أهمية محطات التحلية بمطروح .



كما وجه بدراسة إنشاء فصل فني للذكاء الاصطناعى والأطراف الصناعية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ودمج المناهج المناسبة من الذكاء الإصطناعي والأطراف الصناعية لتلائم ذلك النوع من التعليم خاصة مع وجود مصنع الأطراف الصناعية بمطروح وحاجة مصابى الأطراف للتشغيل المستمر للمصنع.

كان محافظ مطروح قد وقع برتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم بمطروح ومركز التنمية المستدامة بمطروح لفتح فصل تخصص مراعى وانتاح حيوانى بمدينة سيدى براني كاول تخصص فى مصر ،وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة و عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و نبيل نجيب مديرالتعليم الفنى بمطروح والمهندس حسين السنينى مدير صندوق تنمية المراعى والثروة الحيوانية بمطروح.

حيث يأتى الفصل الجديد للتأكيد على الاهتمام بالتعليم الفنى وأهميته في خدمة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي خاصة لأهالى برانى كأكبر مساحة رعوية بمطروح ولتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل

ومن المقرر أن يلتحق بالفصل الجديد ٤٠ طالب وطالبة من خلال التنسيق المقرر مع اختيارهم بالأعلى مجموعا وإجراء اختبار اليكترونى بعد اصدار القرار الوزارى بانشاء الفصل بمدة دراسة ثلاث سنوات.

كما يجرى حاليا إعداد المناهج الدراسية الملائمة لطبيعة المراعي بمدينة براني من خلال خبراء المراعي بمركز التنميه المستدامة .

يأتي ذلك في إطار إهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المستمر بدعم التعليم الفنى بما يواكب اهتمام الدولة وحاجة سوق العمل، حيث تم من قبل فتح فصل فنى للزراعة المطرية بمنطقة القصر ملحق به ٧١ طالب بالفصل الاول والثانى ،وفصل للصناعات اليدوية البدوية الصوفية بعدد ٢٠ طالبة بالفصل الاول من خلال مناهج دراسية تلائم محافظة مطروح تم إعدادها من خلال خبراء التنمية المستدامة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة كأول مدرسة متخصصة من نوعها على مستوى الجمهورية واستقبالها لأبناء المحافظات.