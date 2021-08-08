أسعار الذهب اليوم 8 أغسطس 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-8-2021؛ بعد أن هوت أمس، بمتوسط 15 جنيها على الأقل، على مستوى أعيرة الذهب المختلفة .



وسجل أعلي سعر لـ جرام عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 778 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 667 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 889 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 519 جنيها .



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.652 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 889.143 ألف جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية

