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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-8-2021، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بعد أن ارتفع أمس في محلات الصاغة.


وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 907 جنيهات .


وبلغ أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا بين المشغولات الذهبية نحو 794 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 681 جنيها كأعلي سعر ,


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 529جنيها .


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6352 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.221 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 907.43 ألف جنيه.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية

 

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