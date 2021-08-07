مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في قنا

لقي عامل مصرعه أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل في قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بانتشال جثة عز عبدالقادر، عامل أجري ٣٠ عاما، مقيم بنجع الجيارة بقرية دندره، أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر دندرة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، إلي مكان الواقعة، لمتابعة عملية استخراج جثة المتوفي، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة تحسباً لوجود ضحايا آخرين شاركوا مع المتوفي في عملية التنقيب.

جار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.