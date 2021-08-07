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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إمبراطور الأناقة.. برنار أرنو ينتزع لقب أغنى رجل في العالم للمرة الرابعة

برنار أرنو أغنى رجل
برنار أرنو أغنى رجل في العالم

أصبح رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة "لوي فيتون مويه هينيسي" للمنتجات الفاخرة أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 198.9 مليار دولار، وفقًا لتقدير مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتخطى أرنو بذلك جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية كأغنى رجل في العالم، وذلك للمرة الرابعة، إذ سبق له انتزاع اللقب في ديسمبر 2019 ويناير 2020 ومايو 2021.

ووفقًا لأحدث تصنيف لأثرياء العالم، تبلغ ثروة جيف بيزوس 194.9 مليار دولار ما يجعله ثاني أغنى رجل في العالم، بينما حل رجل الأعمال الكندي الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" في المركز الثالث بثروة 185.5 مليار دولار.

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وتتخصص شركة "لوي فيتون موي هينيسي" في إنتاج العديد من المنتجات الفاخرة، مثل العطور والملابس والأحذية والخمور، وهي تضم 70 من أشهر العلامات التجارية، مثل "جوتشي" و"كريستيان ديور" و"جيفنشي" و"تيفاني آند كو"

وولد برنارد جان إتيان أرنو في 5 مارس 1949 في روبيه بفرنسا. والده هو رجل الصناعة جان ليون أرنو ووالدته هي ماري جوزيف سافينيل، ابنة إتيان سافينيل، الذي عهد إلى زوجها بإدارة شركته للهندسة المدنية فيريت سافينيل.

انضم أرنو إلى شركة والده بعد التخرج من الكلية وبدأ بخطط لتوسيع الشركة ونموها في عام 1976 وانطلق في عالم الأعمال.

وقد أسس مجموعة لوي فيتون موي هينسي (إل في إم إتش) وبات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وكان أرنو قد استحوذ بالكامل في عام 2017 على العلامة التجارية كريستيان ديور عبر شركته إل في إم إتش للسلع الفاخرة في إطار اتفاق قيمته 13 مليار دولار.

ووحد بذلك علامة تجارية عمرها 70 عاما ارتدتها نجمات السينما مثل جريس كيلي وإليزابيث تايلور وجنيفر لورانس وناتالي بورتمان مع قطاعي كريستيان ديور للعطور ومستحضرات التجميل اللتين كانتا مملوكتين بالفعل لمجموعته.

وتزوج أرنو مرتين، ولديه ابن وابنة من زوجته الأولى آن ديوافرين وكانت زوجته الثانية هيلين ميرسيه عازفة بيانو وقد أنجبا 3 أبناء.

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