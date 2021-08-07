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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتصدر من جديد .. ترتيب الدوري المصري

صدى البلد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي من  الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي “الأهلي وي السلام” ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، ومحمد مجدي أفشة.

- ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 64 نقطة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.


8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

9- مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

سيراميكا كليوباترا الأهلى الدوري المصري الزمالك غزل المحلة

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