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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للآثار: مركب خوفو وقت اكتشافه كان مفككا لأكثر من ألف قطعة

صدى البلد

كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف مركب الملك خوفو عام 1954، قائلا  إنه في عام 1940 قامت هيئة الآثار بتنظيف المنطقة الشمالية والشرقية والغربية للهرم للبحث عن الآثار، واكتشفوا هذا المركب الذي يبلغ طوله 42 مترًا، وكان مفككًا على أكثر من ألف قطعة.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تم تجميع مركب الملك خوفو الأثرية خلال  10 سنوات، وتم الاتفاق علي نقلها كقطعة واحدة، مشيرا إلى أن كان من الضرورى التواصل مع شركات عالمية، لوضع استقرار أفقي للمركب.

وأردف:" السيارة التي ستنقل الصندوق المعدني الذي سينقل المركب بسرعة 600 متر في الساعة، موضحا أنه تم وضع الصندوق المعدني داخل وحدة تحكم بيئي بالمتحف المصري الكبير.

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"السياحة": نجاح تثبيت مركب الملك خوفو في مكان عرضها النهائي بالمتحف المصري الكبير

نجح صباح اليوم فريق عمل المتحف المصري الكبير، في تثبيت الهيكل المعدني الحاوي لمركب الملك خوفو الأولى في مكان عرضها النهائي في مبنى المتحف المخصص لمراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، وذلك بعد وصولها بسلام إلى المتحف فجر اليوم السبت قادمة من منطقة أهرامات الجيزة.

 

صرح بذلك الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والاثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير،  موضحًا أن المركب سوف تظل داخل الهيكل المعدني الخاص بها لحين الانتهاء من استكمال مبني متحف مراكب خوفو، حيث تم وضع نظام تحكم بيئي محكم داخل الهيكل لمراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بها والتأكد من الحفاظ على النسب الصحيحة الملائمة للحفاظ علي المركب.

 

وأشار الدكتور عيسي زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إلي إنه فور وصول المركب وتثبيتها قام أثريو ومرممو مركز الترميم بالمتحف بفحص المركب، مؤكدا علي أن أعمال الفحص أثبتت أن المركب في حالة جيدة ولم تتأثر بعملية النقل وذلك نتيجة لأعمال الحفظ والتغليف الجيد الذي قام بها فريق العمل من المرممين والأثريين وأجهزة القياس والتحكم التي تم وضعها لضبط الجو المحيط بالمركب وامتصاص الاهتزازات.


وأضاف أن المرممين سوف يقومون برفع الصندوق الخشبي الذي كان يغطي المركب للبدء في أعمال ترميمها وتأهيلها حتي يتم عرضها بالشكل النهائي.
 

المتحف المصري الكبير وزير السياحة والاثار المجلس الاعلى للاثار المتحف المصري الدكتور مصطفى وزيري مصطفي وزيري

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