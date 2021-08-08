قمصان : فوز الزمالك لم يضع علينا أي ضغوط ولدينا هدف واضح

قال سامي قمصان، المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على سيراميكا كليوباترا، مساء السبت بالدوري.

وأضاف سامي قمصان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" فوز الزمالك على غزل المحلة لم يضع علينا أي ضغوط، فنحن لدينا هدف واضح، ومن المهم في مثل هذه المباريات تسجيل الأهداف مبكرا".



وواصل :" أتمنى التوفيق لنا في المباريات المقبلة ومواصلة الانتصارات، مباراة الإسماعيلي صعبة و لكن القرار في أيدينا في النهاية، وجود إيهاب جلال في الجهاز الفني منح دفعة جيدة للاعبين، ونحن نحترم جميع المنافسين".

وأردف: "عندنا منافسة على الدوري ويتبقى لنا 6 مباريات، لن نعلن عن أية صفقات في الوقت الحالي، لدينا لاعبين نسعى من خلالها لتحقيق هدفنا، سنعلن عن صفقات الأهلي في الوقت المناسب".

وعن موعد مباراة السوبر الإفريقي؟ أجاب : مبدئيًا سيد عبد الحفيظ هو من يتحدث في هذه النقطة، ولكن تركيزنا حاليًا في الدوري وحسم اللقب",.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.

تفاصيل الشوط الأول..

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا.

حصل الأهلي على ركلة ركنة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة مررها علي معلول٫ وصلت داخل منطقة الجزاء، وحدثت زوبعة وسدد ياسر ابراهيم الكرة بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

حاول فريق سيراميكا كليوباترا أن يخترق دفاعات الأهلي ولكن لم يتمكن من الوصول الى الشناوي في هجمة خطيرة تهدد مرمى الأحمر.

وتمكن الأهلي من تكرار الكرة ببراعة، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة عن طريق تمريرة رائعة من حسين الشحات، أسكنها الشباك شريف من لمسة واحدة.



وقرر أمين عمر حكم المباراة العودة إلى تقنية الـ VAR، وألغى الهدف بسبب لمسة يد على محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي.

تدخل عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على محمد شريف بقوة في كرة انفرد بها شريف بالمرمى، وأشهر حكم المباراة الطاقة الحمراء المباشرة في وجه عامر عامر في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

احتسب أمين عمر حكم المباراة ركلة حرة مباشرة بسبب تدخل عامر عامر القوي على محمد شريف، وسددها محمد مجدي أفشة، ولكن ارتطمت بالعارضة وارتدت لرامي ربيعة الذي سدد الكرة بقوة أسكنها الشباك في الدقيقة ٢٤.

وقام أمين عمر بالغاء الهدف الثاني للأهلي بعد العودة لتقنية الـ VAR



الشوط الثاني..





سقط حسين الشحات لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 51 من عمرالمباراة بعد اعتراض محمد ابراهيم له في كرة هجومية للأحمر.

تصدى محمد شريف لركلة الجزاء، وسددها في الدقيقة 53 لتسكن شباك حارس مرمى كليوباترا وتصبح النتيجة 2-0.

سجل جونيور آجاي الهدف الثالث للأهلي عن طريق تسديدة قوية اعترضها أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك وتصبح النتيج 3-0.

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الرابع عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٨ من عمرالمباراة، لم يتمكن حارس المرمى أن يصنع أمامها شئ.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة ٦٤ ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة ٣٣ في المركزالـ ١٢.